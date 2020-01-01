Банкноту 200 гривен номинировали на звание лучшей в мире

Украинская банкнота посоревнуется с 15 другими из разных стран мира. Жюри учтет художественные особенности, дизайн, цветовую гамму и защитные элементы.

Украинские 200 гривен посоревнуются за звание самой красивой банкноты в мире facebook.com/museumofmoney.nbu.gov.ua

Украинская банкнота 200 гривен, выпущенная в 2020 году, стала участником международного конкурса Банкнота года. Об этом сообщает пресс-служба Музея денег Нацбанка в понедельник, 25 января.

"Банкнота 200 гривен четвертого поколения - среди номинантов ежегодного международного конкурса "Банкнота года", который организует Международное общество банкнот (IBNS)", - сказано в сообщении.

За победу в престижном конкурсе украинская банкнота посоревнуется с еще 15 банкнотами из различных стран мира, выпущенными в 2020 году. При этом количество участников конкурса может возрасти, ведь срок номинирования банкнот истекает 31 января 2021 года.

"Среди критериев, имеющие значение для жюри конкурса "Банкнота года" - художественные особенности, дизайн, цветовая гамма и защитные элементы", - добавили в НБУ.

Напомним, что к 150-летию Леси Украинки НБУ выпустит памятную монету. Серебряная монета посвящена украинской поэтессе, драматургу, переводчице, литературному критику и общественному деятелю - Лесе Украинке (Лариса Петровна Косач).

Также сообщалось, что за год объем наличных денег в Украине вырос на треть. Объем наличных денег в 2020 году в стране увеличился на 34,2%, а в последнем месяце года - на 4,7%.

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