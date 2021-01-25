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Зеленский записал видео о локдауне и вакцинации

Комментариев: 2
После зимних праздников в Украине не произошла вспышка заболеваемости коронавирусом, подчеркнул президент.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с завершением январского локдауна. Соответствующее видеообращение опубликовано в понедельник, 25 января.

"Сегодня мы вышли из локдауна, и я хотел бы поблагодарить каждого. Вспышки инфекции не произошло, более того - выздоровевших было больше, чем тех, кто заболел. В это время мы тщательно готовились - ввели 14 тысяч дополнительных кроватей, и теперь их почти 70 тысяч. И 70% из них - свободны. А более 80% обеспечены кислородом", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что вакцинация начнется уже в феврале препаратом "от ведущей мировой компании". При этом детали пообещал озвучить позже.

Напомним, что ранее на Банковой обсудили результаты локдауна. После усиленных карантинных ограничений в Украине снизилось число госпитализаций и выявлений коронавируса.

Также в Минздраве рассказали о планах по карантину. Власти намерены вернуться к адаптивному карантину. Январский локдаун дал результат, говорит Степанов.

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Теги: карантин, Поздравление, видеообращение, Владимир Зеленский, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    25.01.2021, 20:36
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
"Мы ввели кровати". Вован, вводят хрен, а кровати ставят.
Путин-Xyйло    25.01.2021, 20:34
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Задолбали гундосики.
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