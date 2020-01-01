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Во Львовской области впервые выявили хантавирус

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Где именно произошло заражение неизвестно, но больной видел в своем домохозяйстве крыс, которые являются переносчиками хантавируса.
Заразиться хантавирусом можно через контакты с крысами или вдыхание испарений от выделений грызунов
Заразиться хантавирусом можно через контакты с крысами или вдыхание испарений от выделений грызунов
naked-science.ru

Во Львовской области впервые подтвердили случай заражения хантавирусом. Заболел житель Дрогобычского района, сообщает Zaxid.net со ссылкой на главного санитарного врача региона Наталию Тимко в понедельник, 25 января.

Указано, что мужчина обратился к врачам с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боль в пояснице, мышцах, что свидетельствовало о вероятной геморрагической лихорадке с почечным синдромом. У пациента заподозрили острое инфекционное вирусное заболевание – геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, вызываемую хантавирусом.

У мужчины отобрали анализы для исследования и отправили в лабораторию Центра общественнного здоровья в Киеве. Там подтвердили, что мужчина инфицирован хантавирусом. Где именно произошло заражение неизвестно, но больной видел в своем домохозяйстве крыс, которые являются переносчиками этого вируса.

"До сих пор такого заболевания во Львовской области не было", – сказала Тимко.

Отметим, заразиться хантавирусом можно через контакты с крысами или вдыхание испарений от выделений грызунов. Хантавирус очень редко передается от человека к человеку. При этом никакого лечения или вакцины от него пока не существует.

Напомним, в марте 2020 года в Китае впервые подтвердили смерть от хантавируса. Скончался мужчина из провинции Юньнань. Смерть наступила, когда зараженный возвращался на работу в автобусе.

Кроме того, в середине ноября хантавирус впервые выявили в Европе. В Германии молодая пациентка заразилась хантавирусом от своей домашней крысы. Пациентку госпитализировали с почечной недостаточностью.

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Теги: вирусы, Львов, Львовская область, Вирус, инфекция, заражение
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Источник: korrespondent.net

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