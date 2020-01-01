Украина внесла в черный список российских певиц Апину и Глебову

Внесение российских артисток в черный список означает запрет на показ концертов, передач, фильмов и сериалов по телевидению с их участием, а также запрет на въезд в страну.

Министерство культуры внесло российских певиц Алену Апину и Юлию Глебову (Беретту) в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 25 января.

"В Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной. Соответствующими приказами Минкультуры от 22 января российских артисток включили в перечень", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки Минкультуры не наделено. По состоянию на 25 января в этом списке 159 человек.

Внесение российских артисток в черный список означает запрет на показ концертов, передач, фильмов и сериалов по телевидению с их участием, а также запрет на въезд в страну.

При этом в министерстве не уточнили, из-за чего именно было принято такое решение.

Ранее российский актер Алексей Гуськов попал в черный список Минкульта. Он ездил в аннексированный Крым, а также открыто поддерживает политику президента РФ Владимира Путина и был его доверенным лицом на выборах.

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