В ДТП на Львовщине погибли два человека
Во Львовской области в столкновении микроавтобуса и двух легковых автомобилей погибли два человека, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 25 января.
Инцидент произошел в 16:17 на автодороге Киев-Чоп около села Дубина Сколевского района.
Четырех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, что ранее в Одессе столкнулись два автомобиля. Водителей транспортных средств с телесными повреждениями госпитализировали, одна из пассажирок скончалась.
Также сообщалось, что под Львовом поезд протаранил маршрутку. Водитель маршрутки сообщением Пустомыты – Львов выехал на переезд, несмотря на световые предупреждения и звуковую сигнализацию.
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