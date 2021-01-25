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В ДТП на Львовщине погибли два человека

Комментариев: 1
На автодороге столкнулись микроавтобус и два автомобиля. Еще четыре человека госпитализированы.
Во Львовской области столкнулись микроавтобус и автомобили
Во Львовской области столкнулись микроавтобус и автомобили
rian.com.ua

Во Львовской области в столкновении микроавтобуса и двух легковых автомобилей погибли два человека, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 25 января.

Инцидент произошел в 16:17 на автодороге Киев-Чоп около села Дубина Сколевского района.

Четырех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что ранее в Одессе столкнулись два автомобиля. Водителей транспортных средств с телесными повреждениями госпитализировали, одна из пассажирок скончалась.

Также сообщалось, что под Львовом поезд протаранил маршрутку. Водитель маршрутки сообщением Пустомыты – Львов выехал на переезд, несмотря на световые предупреждения и звуковую сигнализацию.

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Теги: ДТП, Львовская область, жертвы, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
mtfderr    25.01.2021, 22:53
Оценка:  -22
mtfderr
На той земле очень многие"люди"рассуждают так будто перенесли ДТП и год провели в коме.И эти бандерложьи приматы-вырожденцы гораздо хуже мёртвых.
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