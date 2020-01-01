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В Черноморском морском пароходстве нанесли 17 млн грн ущерба государству

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Управляющий санацией продал имущество компании, расположенной в рекреационной зоне Одессы, по заниженной стоимости.
В Черноморском морском пароходстве нанесли ущерба государству на 17 млн грн
В Черноморском морском пароходстве нанесли ущерба государству на 17 млн грн
gp.gov.ua

Управляющему санацией Государственной судоходной компании Черноморское морское пароходство сообщили о подозрении в злоупотреблении полномочиями, причинившем более 17 млн грн ущерба государству. Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора в понедельник, 25 января.

"По данным следствия, в 2018 году он, действуя вне установленных судом сроков санации, совершил продажу имущества компании, которая расположена в рекреационной зоне города Одесса, по заниженной стоимости. В результате государству нанесено более 17 млн грн убытков", - сказано в сообщении.

Теперь решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения от должности. По другим фактам растраты имущества пароходства ведется следствие.

Напомним, что ранее СБУ разоблачила хищение денег во время ремонта судна Госгидрографии. Ущерб государству составил 8 миллионов гривен. Глава предприятия, ответственного за ремонт, присвоил почти три четверти денег, направленных на починку судна.

Также сообщалось, что сотрудника Института рака подозревают в хищении имущества на 10 миллионов. Работник был ответственен за хранение лекарственных средств и приборов для хирургических вмешательств и неоднократно их присваивал.

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Теги: Генпрокуратура, коррупция, прокуратура, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине
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Источник: korrespondent.net

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