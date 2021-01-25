Нардеп заявил об отказе Дубинского выйти из фракции Слуга народа

Александр Дубинский не собирается выходить из состава фракции добровольно, отметил нардеп Александр Качура.

Народный депутат Александр Дубинский отверг предложение выйти из фракции Слуга народа в связи с введением против него санкций США. Об этом в понедельник, 25 января, сказал его коллега, нардеп Александр Качура по результатам обсуждения данного вопроса на заседании фракции, сообщает Интерфакс-Украина.

"Один из вариантов (предложенных членами фракции): до урегулирования ситуации, пока расследуется или нет, решается или нет, будет господин Дубинский подавать в суд США, чтобы отстаивать свои интересы... до этого момента предложили приостановить членство (Дубинского) во фракции, но Александр Дубинский отбросил такую возможность, и сказал, что он не собирается выходить из состава фракции добровольно", – рассказал Качура.

По его словам, окончательного решения фракции по данному вопросу пока еще нет.

"Возможно, эта дискуссия перенесется на пленарную неделю, и мы будем во время пленарной недели какое-то конечное решение принимать по кейсу Александра Дубинского", – уточнил Качура.

Вместе с тем он не стал подтверждать информацию о том, что президент Владимир Зеленский во время заседания фракции предлагал Дубинскому выйти из фракции.

"Я не буду комментировать слова персональные президента, были они или нет, я это не могу опровергнуть, не подтвердить", – сказал Качура.

Напомним, 11 января, США объявили о введении санкции против граждан и организаций Украины из-за "вмешательства в выборы". Среди внесенных в списки физических лиц – Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

В Минфине США считают, попавшие в санкционный список лица и организации являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к (нардепу) Андрею Деркачу", санкции против которого были введены в сентябре прошлого года.

Сам Дубинский связи с Деркачем отрицает. По его словам, он попал в санкционный список по ложному обвинению Центра противодействия коррупции.

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