Шмыгаль рассказал о штрафах за "коммуналку"

В связи с ростом цен на коммунальные услуги в Украине состоялся ряд протестов в разных регионах страны.

Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату "коммуналки" за январь - Шмыгаль Корреспондент.net

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что людям не станут начислять штрафы или пеню за несвоевременно уплаченные квитанции за газ и отопление за январь. Об этом в понедельник, 25 января, глава правительства заявил, в в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"Штрафы или пеня за несвоевременно уплаченные газ, тепло за январь применяться не будут. Это важный месседж для людей, чтобы люди не волновались, если будут платежки, неправомерно высоковато начислены. Мы ожидаем результатов расследования антимонопольного комитета и установления честных и прозрачных правил на рынке газа", - подчеркнул глава правительства.

По его мнению, эти шаги будут способствовать уменьшению тарифов на "коммуналку" для украинцев.

Кроме этого он отметил, что тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться.

Напомним, что ранее украинцы заплатили за коммуналку почти 30 млрд. В эту сумму входят услуги теплоснабжения, водоснабжение и водоотвод, вывоз бытовых отходов, содержание домов и придомовых территорий.

Также сообщалось, что в Украине начали расти долги за коммуналку. В неотопительный период задолженность за коммунальные услуги снизилась на 9,4 миллиарда гривен, а в октябре выросла на 1,8 млрд.

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