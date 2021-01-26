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Разумков сообщил, сколько семей затронет рост тарифов на электроэнергию

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Верховная Рада ищет механизм для выделения необходимой суммы из бюджета для компенсации гражданам.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков
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Повышение тарифов на электроэнергию существенно повлияет на 400 тысяч семей, использующих электрическое отопление. Об этом в понедельник, 25 января, заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Мы уговаривали всех отказаться от российского газа, перейти на украинское электричество, а на самом деле мы сейчас меняем правила игры. Я считал: разница для населения, которое использует 3000 кВт-ч на отопление между тем, что было, и тем, что стало, составляет 1940 грн, если был двухзонный счетчик. если однозонный тариф, то разница составляет 2340 грн. Это большая нагрузка на украинские семьи. Около 400 тыс. таких семей по Украине", - рассказал Разумков.

Он добавил, что парламент ищет механизмы для выделения необходимой суммы из бюджета для компенсации населению роста тарифов. 

"Компенсация будет выплачиваться гражданам в полном объеме", - заверил Разумков. 

Напомним, 28 декабря правительство установило единый тариф на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч, отменив льготный тариф за первые 100 кВт-ч.

При этом в Минэнерго заявили, что без этого решения с января стоимость электроэнергии могла вырасти в 2,5 раза.

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Теги: электроэнергия, Верховная Рада, компенсация, электричество, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МаксимУм    26.01.2021, 07:24
Оценка:  0
МаксимУм
Остальных не коснётся? С каждого по 20-100 гривен и ахметову на пару бразильцев...
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