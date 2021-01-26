Разумков сообщил, сколько семей затронет рост тарифов на электроэнергию

Верховная Рада ищет механизм для выделения необходимой суммы из бюджета для компенсации гражданам.

Повышение тарифов на электроэнергию существенно повлияет на 400 тысяч семей, использующих электрическое отопление. Об этом в понедельник, 25 января, заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Мы уговаривали всех отказаться от российского газа, перейти на украинское электричество, а на самом деле мы сейчас меняем правила игры. Я считал: разница для населения, которое использует 3000 кВт-ч на отопление между тем, что было, и тем, что стало, составляет 1940 грн, если был двухзонный счетчик. если однозонный тариф, то разница составляет 2340 грн. Это большая нагрузка на украинские семьи. Около 400 тыс. таких семей по Украине", - рассказал Разумков.

Он добавил, что парламент ищет механизмы для выделения необходимой суммы из бюджета для компенсации населению роста тарифов.

"Компенсация будет выплачиваться гражданам в полном объеме", - заверил Разумков.

Напомним, 28 декабря правительство установило единый тариф на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч, отменив льготный тариф за первые 100 кВт-ч.

При этом в Минэнерго заявили, что без этого решения с января стоимость электроэнергии могла вырасти в 2,5 раза.

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