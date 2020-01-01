Главное 25 января: Начало вакцинации и безработица
В Украине вскоре после завершения локдауна планируется старт вакцинации, безработных украинцев стало больше. Мы собрали важные события прошедшего дня.
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Президент поздравил украинцев с окончанием жесткого карантина
По словам гаранта, по итогам локдауна выздоровело больше людей, чем заболело, а вспышек не наблюдалось. Также Владимир Зеленский добавил, что уже в феврале украинцев начнут прививать от коронавируса препаратом “от ведущей мировой компании”. Рассказать об этом подробней он пообещал позже.
В Украине выросло количество безработных
Статус безработного присвоен свыше 485 тыс. украинцев. В прошлом году было на 33% меньше. При этом у Госслужбы занятости открыто около 44 тыс. вакансий – на 20,5% меньше, чем в этот же период 2020 года.
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“Большая семерка” озвучила приоритеты для Украины
По мнению послов государств Большой семерки (G7), нужно срочно возобновить правовые нормы по борьбе с коррупцией, которые признали неконституционными, и обеспечить надежную правовую базу. Также необходимо прозрачно назначать сотрудников на ключевые должности в судебные и правоохранительные органы.
В Киеве митинговали против высоких газовых тарифов
Протестующие требовали уменьшить стоимость газа до 3 грн за куб, а света до 1 грн за киловатт. Также участники акции просили национализировать Облгазы и энергетические сети, чтоб ими мог распоряжаться “народ Украины, а не олигархи“.
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В Одессе и ряде других городов моряки выступили против поборов
В Одессе мореплаватели протестовали против коррупции в подтверждении квалификации. Протестующие перекрывали дорогу на Киев. Моряки утверждают, что не могут получить ни один документ без взятки, за экзамен требуют от 1,1 до 8 тыс. долл. Также подобные акции состоялись в Херсоне, Измаиле, Киеве и Мариуполе.
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Стало известно, сколько украинских врачей умерло от COVID-19
В Фонд соцстраха поступило 37 860 сообщений о случаях заражения медиков коронавирусом, 754 - за минувшую неделю. При этом 454 медработника скончалось. Расследование провели по 11 480 случаям, из них 3396 оказалось связано с профессиональной деятельностью, в том числе 79 летальных.
В ЕС хотят ввести новые правила въезда
В странах Евросоюза собираются перед посадкой в самолет требовать отрицательный ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за 72 часа до вылета. После тестирования предлагается отправлять иностранцев на самоизоляцию, после этого нужно будет сдать еще один тест.
Напомним, ранее мы писали, что у Зеленского рассказали, кто его поздравил с днем рождения.