В ООС сепаратисты за сутки стреляли семь раз и ранили бойца

Противник применил минометы, гранатометы и пулеметы.

За минувшие сутки, 25 января, на фронте было зарегистрировано семь нарушений перемирия.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, оккупанты дважды открывали огонь в зоне ответственности тактической группы Север близ Южного. При этом противник пустил в ход минометы 120-го калибра, противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Хутора Вольного сепаратисты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение. Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему оказывают помощь.

Также боевики проявили активность в районе ответственности группы Восток. Возле Тарамчука противник дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Близ Водяного на Приазовье и у Павлополя оккупанты использовали против защитников стрелковое оружие. Кроме того, у Водяного был применен подствольный гранатомет.

Украинские воины открыли огонь в ответ на провокации врага. О фактах нарушений сепаратистов было уведомлено ОБСЕ.

С начала текущих суток, 26 января, вдоль всей линии разграничения нарушений тишины не было. Обстановка остается контролированной украинскими бойцами.

Напомним, ранее мы писали, что разведка назвала потери у боевиков с начала нового года.

