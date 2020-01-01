В Украине за сутки 12 538 человек выздоровели от COVID

Продолжают болеть около 210 тысяч украинцев.

В Украине за минувшие сутки, 25 января, медики подтвердили 2 779 новых случаев COVID-19, проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Выздоровели за сутки 12 538 больных.

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Состояние здоровья 891 человека вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их направили в больницы.

Больше всего новых случаев заражений в понедельник подтвердили в Киеве (+375), Запорожской (+276), Ивано-Франковской (+255), Одесской (+211) и Харьковской (+207) областях. Меньше всего – в Черниговской (+5), Кировоградской (+17), Херсонской (+37) и Винницкой (+53) областях. Среди заболевших есть 95 детей и 175 медиков.

Украинские медики вчера провели 32 030 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 16 589, методом ИФА – 15 441. Всего с начала пандемии сделали 6 125 257 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине подтверждено 1 197 107 случаев СOVID-19. Выздоровели 965 835 человек (12 538 – за минувшие сутки), а 22 057 – умерли (133 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 209 215 человек.

Ранее врачи-иммунологи заявили, что в феврале 2021 года в Украине количество летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом, может вырасти до 250-400 в сутки.