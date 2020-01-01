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Непогода оставила без света украинцев в 12 областях

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В целом электричество пропало в 269 городах и селах.
Украинцы остались без света из-за непогоды
Украинцы остались без света из-за непогоды
depositphotos.com

Накануне в Украине ухудшились погодные условия. В результате непогоды 26 января без электричества осталось 269 населенных пунктов в 12 областях.

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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.

Уточняется, что ночью в регионах прошел мокрый снег с дождем, поднялся сильный ветер. Сработала автоматическая система защиты ЛЭП.

Свет пропал в городах, селах и поселках:

  • Полтавской области – 77;
  • Житомирской области – 40;
  • Киевской области – 37;
  • Львовской области – 37;
  • Черниговской области – 24;
  • Винницкой области – 13;
  • Черкасской области – 13;
  • Днепропетровской области – 8;
  • Волынской области – 8;
  • Закарпатской области – 6;
  • Кировоградской области – 4;
  • Херсонской области – 2.

К восстановлению электричества были привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину возвращаются морозы.

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Теги: свет, электричество, непогода, ГСЧС
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