Непогода оставила без света украинцев в 12 областях
В целом электричество пропало в 269 городах и селах.
Накануне в Украине ухудшились погодные условия. В результате непогоды 26 января без электричества осталось 269 населенных пунктов в 12 областях.
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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.
Уточняется, что ночью в регионах прошел мокрый снег с дождем, поднялся сильный ветер. Сработала автоматическая система защиты ЛЭП.
Свет пропал в городах, селах и поселках:
- Полтавской области – 77;
- Житомирской области – 40;
- Киевской области – 37;
- Львовской области – 37;
- Черниговской области – 24;
- Винницкой области – 13;
- Черкасской области – 13;
- Днепропетровской области – 8;
- Волынской области – 8;
- Закарпатской области – 6;
- Кировоградской области – 4;
- Херсонской области – 2.
К восстановлению электричества были привлечены бригады облэнерго.
Напомним, ранее мы писали, что в Украину возвращаются морозы.