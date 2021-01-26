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В Украине будут воспитывать культуру вакцинации от СOVID

Комментариев: 3
Сейчас менее 50% украинцев готовы вакцинироваться.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
facebook.com/dshmyhal/

Среди украинцев будут воспитывать культуру прививок от коронавируса. Такое заявление в эфире программы "Свободы слова" на телеканале ICTV сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает "Укринформ".

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По его словам, сейчас, согласно социологическим опросам, менее 50% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса. 

Кабмин считает, что при таком подходе будет трудно побороть пандемию, поэтому в Украине планируют воспитывать культуру прививок от коронавируса. В частности, с разными группами населения планируют проводить "коммуникации", то есть объяснять важность вакцинации.

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Шмыгаль считает, что это поможет увечить число украинцев, которые захотят сделать себе прививку от коронавируса.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 26 января было подтверждено 1 197 107 случаев СOVID-19. Выздоровели 965 835 человек, а 22 057 – умерли.

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Теги: Украина, вакцинация, коронавирус, Денис Шмыгаль, СOVID-19
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    26.01.2021, 10:27
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Звучит пугающе.
GOOD_666    26.01.2021, 10:25
Оценка:  -23
GOOD_666
Сейчас менее 50% украинцев готовы вакцинироваться КТО ЭТО ?
ВосставшийИзБана    26.01.2021, 10:28
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Адекватные люди ждут, пока эту бодягу протестируют на неадекватных.
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