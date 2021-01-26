В Украине будут воспитывать культуру вакцинации от СOVID

Сейчас менее 50% украинцев готовы вакцинироваться.

Среди украинцев будут воспитывать культуру прививок от коронавируса. Такое заявление в эфире программы "Свободы слова" на телеканале ICTV сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает "Укринформ".

Читай также: Врачи ожидают скачок смертности от COVID в Украине в феврале

По его словам, сейчас, согласно социологическим опросам, менее 50% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса.

Кабмин считает, что при таком подходе будет трудно побороть пандемию, поэтому в Украине планируют воспитывать культуру прививок от коронавируса. В частности, с разными группами населения планируют проводить "коммуникации", то есть объяснять важность вакцинации.

Читай также: Украина может вернуться к "светофорному" карантину – Шмыгаль

Шмыгаль считает, что это поможет увечить число украинцев, которые захотят сделать себе прививку от коронавируса.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 26 января было подтверждено 1 197 107 случаев СOVID-19. Выздоровели 965 835 человек, а 22 057 – умерли.