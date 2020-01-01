Криклий рассказал, когда оправится от пандемии международное авиасообщение

Украина может вернуться к прежним объемам перевозок к 2023 году.

Международные авиаперевозки в Украине могут полностью восстановиться в 2023 году.

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Такую цифру озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает РБК-Украина.

По словам Криклия, успешным для авиационной отрасли был 2019 год. В то же время 2020-й Украина завершила с показателем на уровне 28%, меньше трети объема пассажирских перевозок 2019 года.

Министр говорит, что прогнозы регулярно меняются. Но, по предварительным расчетам, в 2021 году Украина может достигнуть половины объемов перевозок 2019 года.

На такие показатели мы рассчитываем, если все будет идти по плану, если вакцинация сработает, страны начнут открывать воздушное пространство, не появится новых опасных штаммов вируса и новых пиков пандемии, - отметил Криклий.

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После этого, в 2022 году, по данным чиновника, может быть три четверти объемов 2019 года. А уже к 2023 году такими темпами будут восстановлены перевозки в тех масштабах, которые были до пандемии.

Как известно, ограничений на международные перелеты в Украине пока не планируется. Также правительство не будет запрещать рейсы в Британию из-за мутаций коронавируса.

Напомним, ранее мы писали, что новый закон изменит требования для автобусов.

