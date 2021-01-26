Документ позволит использовать эффективные препараты, существующие на рынке.

Закон о быстрой регистрации COVID-вакцин примут на неделе, - Разумков Кадр из видео

Верховная Рада примет закон об ускоренной регистрации COVID-вакцин на неделе. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков. Информация прозвучала в эфире программы “Свобода слова“.

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По словам Разумкова, законопроект №4613 “О внесении изменений в Закон Украины “О лекарственных средствах“ относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства“ является очень важным. Документ позволить использовать в Украине эффективные вакцины, которые сейчас существуют на рынке.

Политик считает, что в данный момент украинское законодательство делать это не позволяет.

“Мы сокращаем с вами сроки во вторник. И в четверг, я надеюсь, он будет проголосован как за основу, так и в целом“, – отметил Разумков.

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Он надеется, что никаких препятствий на пути к принятию законопроекта не будет. Если же документ о быстрой регистрации вакцин от коронавируса не получится принять в четверг, то Разумков обещает, что его примут через неделю.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский потребовал срочно создать план COVID-вакцинации в Украине.