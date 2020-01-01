На Черниговщине двое полицейских торговли наркотиками

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 307 УК Украины.

В Черниговской области правоохранители задержали двоих полицейских, которые продавали наркотики и психотропные вещества. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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В частности, 24-летнего лейтенанта полиции задержали, когда он за амфетамин получил 800 гривен, а его коллегу – 29-летнего старшего сержанта полиции – при получении 400 гривен за марихуану.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины. У задержанных провели обыски, во время которых изъяли значительное количество марихуаны, посуду для употребления наркотиков, автомобиль, мобильные телефоны и деньги, полученные за продажу запрещенных веществ. Следствие продолжается.

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Ранее стало известно, что в Киеве торговлей наркотиками занимался капитан полиции. Его задержали во время продажи кокаина и экстази, причем в довольно большом количестве.