Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Черниговщине двое полицейских торговли наркотиками

Комментариев: 0
Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 307 УК Украины.
Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых
npu.gov.ua

В Черниговской области правоохранители задержали двоих полицейских, которые продавали наркотики и психотропные вещества. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Читай также: За неделю закрыли 100 украинских сайтов, продававших наркотики

В частности, 24-летнего лейтенанта полиции задержали, когда он за амфетамин получил 800 гривен, а его коллегу – 29-летнего старшего сержанта полиции – при получении 400 гривен за марихуану.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины. У задержанных провели обыски, во время которых изъяли значительное количество марихуаны, посуду для употребления наркотиков, автомобиль, мобильные телефоны и деньги, полученные за продажу запрещенных веществ. Следствие продолжается.

Читай также: СБУ ликвидировала наркогруппировку из 20 человек

Ранее стало известно, что в Киеве торговлей наркотиками занимался капитан полиции. Его задержали во время продажи кокаина и экстази, причем в довольно большом количестве.

Поделись:
Теги: Черниговская область, полицейские, наркотики, торговля
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь