В 2021 году в Украине начнет работать расширенная Программа медицинских гарантий.

С апреля за "химию" онкобольным будет платить государство – Степанов Минздрав / Facebook

С 1 апреля за “химию“ и другие процедуры онкобольным гражданам будет платить государство. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

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По словам министра, весной начнет работать новая Программа медгарантий. Последняя является списком медицинских услуг, которые оказываются бесплатно, за счет финансирования Национальной службой здоровья.

Степанов рассказал, что программа будет расширена бесплатной химиотерапией, а также сопровождением онкобольных взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях. Также в программу попадет радиотерапия и лечение пациентов с гематологическими и онкогематологическими болезнями.

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Глава Минздрава отметил, что в планах также есть повышение тарифов на лечение, создание новых пакетов и коэффициентов.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки выявлено меньше 3 тыс новых COVID-пациентов. Более 12 тыс человек выздоровели.