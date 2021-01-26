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Ученые рассказали, какого возраста украинцы чаще умирают от коронавируса

Комментариев: 1
Также эксперты назвали средний возраст Covid-пациентов.
Ученые проанализировали ситуацию с заболеваемостью
Ученые проанализировали ситуацию с заболеваемостью
depositphotos.com

Средний возраст госпитализированных с Covid-19 украинцев составил плюс-минус 60 лет. Это данные за декабрь 2020 – январь 2021 года.

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Цифры назвали специалисты Национальной академии наук на официальном сайте структуры.

Также ученые рассказали, люди какого возраста чаще всего умирали от коронавируса. Согласно статистике последних двух месяцев, большинству жертв Covid-19 в Украине было около 70 лет.

Средний возраст новых больных обновил максимум за весь период эпидемии, что может указывать на уменьшение охвата тестирований. При этом средний возраст госпитализаций и смертей остаются близки к максимуму, - сказано в сообщении НАН.

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Динамика была проиллюстрирована с помощью графика. Также ученые назвали средний возраст подхвативших инфекцию. По их данным, в последнее время этот показатель приблизился к 50.

Статистика продемонстрирована на графике
Статистика продемонстрирована на графике
nas.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что врачи ожидают скачок смертности от COVID в Украине в феврале.

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Теги: НАН, ученые, статистика, коронавирус COVID-19, заболеваемость
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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    26.01.2021, 11:17
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
"плюс-минус 60 лет". То есть, от 0 года до 120?
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