Водитель был пьян.

В Луцке авто въехало в магазин: ДТП закончилось травмой полицейского Кадр из видео

В Луцке автомобиль марки Mercedes въехал в фасад магазина. Во время оформления ДТП его товарищ избил полицейского. Подробности передает пресс-служба патрульной полиции Волынской области.

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В сообщении указывается, что 25-летний водитель не смог справиться с управлением и врезался в помещение магазина. Он попытался скрыться, но не смог.

Во время проверки патрульные выявили у парня признаки алкогольного опьянения, но пройти освидетельствование он отказался. Его друзья, которые находились в авто, также были пьяны.

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Во время составления административных материалов к полицейским подошел 38-летний знакомый водителя. Он начал трепать полицейских за одежду, нецензурно выражаться и мешать правоохранителям работать. Чтобы успокоить дебошира последние применили слезоточивый газ. В ответ мужчина ударил патрульного в голову.

Оформление ДТП закончилось травмой полицейского. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб головы. Нападавший уже был задержан.

Ранее сообщалось, что 21-летний украинец устроил пьяное ДП на кладбище в Польше.