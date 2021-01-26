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Под Днепром мужчина убил друга поленом, а потом повесился

Комментариев: 2
Трагический случай произошел в понедельник.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
wikipedia.org

В селе Новая Сечь Днепропетровской области 26-летний мужчина убил своего знакомого, а затем покончил с собой. Об этом сообщает “Днепр Оперативный“ со ссылкой на собственные источники.

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Инцидент произошел 25 января, на улице Шевченко. Двое мужчин и женщина вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил другого поленом.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте. Злоумышленник позвонил в полицию и признался, что убил человека. Пока экипаж патрульных ехал на место происшествия, 26-летний мужчина повесился на дереве во дворе дома.

Отметим, что полиция о данном инциденте пока ничего не сообщала.

Напомним, под Кропивницким мужчина взорвал гранатой своего начальника. От полученных травм пострадавший погиб.

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Теги: убийство, самоубийство, Днепропетровская область
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Комментариев (2)
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popnterrt    26.01.2021, 12:37
Оценка:  -23
popnterrt
Полицаи ехали так долго что убийца решил повеситься?
Жеральд    26.01.2021, 12:24
Оценка:  +5
Жеральд
баба+водка=тюрьма/петля
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