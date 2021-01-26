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Рада разрешила допуск иностранных военных на учения в Украине

Комментариев: 2
"За" проголосовали 325 народных депутатов.
Рада разрешила допуск иностранных военных на учения в Украине
Рада разрешила допуск иностранных военных на учения в Украине
УНИАН

Верховная Рада разрешила допуск иностранных военных на учения, которые пройдут в Украине в 2021 году. Информация прозвучала на трансляции заседания парламента во вторник, 26 января.

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Так, Рада поддержала законопроект президента Владимира Зеленского под номером 4499. “За“ допуск иностранных военных на территорию страны проголосовали 325 депутатов.

Примечательно, что власти заложили сумму в 38 559, 44 тыс грн на финансирование расходов на подготовку и проведение данных мероприятий.

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Отмечается, что в 2021 году в Украине пройдут украинско-польские учения “Сильвер Сэйбер“ и “Три меча“, украинско-британские “Вориер Вотчер“ и “Козак Мейс“, украино-румынские учения “Риверайн“, а также украино-американские учения “Си Бриз“ и “Репид Трайдент“.  

Ранее сообщалось, что в Украине появится институт ветеранского омбудсмена.

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Теги: Верховная Рада, учения, военные, иностранные, депутаты, Владимир Зеленский
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Комментариев (2)
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evill_bull    26.01.2021, 12:49
Оценка:  -1
evill_bull
Ждем полыхания ваты)
nelci    26.01.2021, 12:57
Оценка:  -22
nelci
Иностранные военные были в Украине всегда! Так зачем это голосование, чтоб не забывали об этом?
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