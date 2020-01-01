СМИ узнали, что “слуги” подарили Зеленскому на день рождения

Депутаты купили президенту подарочную книгу о казаках, которая может стоить до 100 тысяч грн.

Подарок вручили во время заседания фракции president.gov.ua

Владимир Зеленский, который 25 января отметил 43-летие, получил оригинальный подарок от фракции Слуга народа. Нардепы вручили президенту книгу “Украина – казацкое государство”.

Читай также: Мендель рассказала, какой подарок хочет Зеленский на день рождения

Об этом сообщило издание Бабель со ссылкой на информацию депутатов.

Известно, что выбор подарка был возложен на главу фракции Давида Арахамию. Книгу передали гаранту во время заседания политсилы.

Нардепы не смогли назвать стоимость книги. В то же время в сети цены на разные образцы издания отличаются. Некоторые экземпляры можно купить за несколько тысяч гривен. Также есть специальное “президентское издание”, которое стоит от 100 до 120 тыс. грн.

Читай также: Зеленский записал видео о локдауне и вакцинации

“Украина – казацкое государство” написана на украинском языке, издана в 2004 году. Автор издания – историк, искусствовед Владимир Недяк. Материалы для написания книги помогали собирать ученые-исследователи эпохи казачества.

Издание содержит порядка 5 тыс. фотографий различных культурных объектов украинских казаков. Их предоставили музеи и частные коллекционеры со всего мира.

Книга была выпущена в 2004 году babel.ua

Напомним, ранее мы писали, что у Зеленского рассказали, кто его поздравил с днем рождения.

