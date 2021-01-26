Эффектный взрыв электроподстанции в Ялте попал на видео

Из-за аварии город остался без света.

Вечером 25 января оккупированная Ялта с окрестностями осталась без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщают крымские СМИ.

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Как заявили в подконтрольном россиянам “Крымэнерго“, имело место кратковременное отключение света практически во всей Ялте и окрестных поселках. Позднее электроснабжение большинства абонентов было восстановлено.

“В 22:02 отключилась транзитная линия 110 кВ Дарсан – Массандра – Гурзуф. В результате обрыва провода на транзитной линии сработала система защиты и произошло обесточивание. После этого частично система была включена. На подстанции “Заря“ у нас было успешное автоматическое включение, на подстанции “Аянская“ у нас было ручное включение буквально через 10 минут. Где-то в течение часа включили Гурзуф и Массандру“, – сообщили в “Крымэнерго“.

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В то же время жители города публикуют в социальных сетях видео с моментом отключения электричества. На этих кадрах хорошо видно, что отключение произошло после мощной огненной вспышки, возможно взрыва, на подстанции в Массандре.

Также горожане сообщают, что в разных районах Ялты света не было от 10 до 40 минут.

Напомним, водохранилища Крыма усохли до “мертвого объема“. Спутниковые снимки показывают катастрофическую ситуацию с водой.