Известно, что получил Шмыгаль в 2020 году как подарки государству

Всего украинскому премьеру сделали 30 подарков как государству.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в 2020 году получил 30 подарков, как подарки государству. Об этом говорится в ответе Секретариата Кабинета министров на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Шмыгаль получил, например, как подарок государству фарфоровый кофейный сервиз от президента Турции и декоративный шлем от вице-президента Турции.

Кроме того, министр иностранных дел Турции тоже подарил ему кофейный сервиз. Министр национальной обороны Турции - зеркало на цепочке и фарфоровую декоративную тарелку, а министр промышленности и технологий Турции - фарфоровую глубокую тарелку с крышкой.

От деловых кругов Турции украинский премьер получил два галстука и четки в футляре, а от руководства Совета международных отношений Турции – металлическую декоративную тарелку.

Посол Китая в Украине подарил Шмыгалю фарфоровую вазу, а посол Индии в Украине – книгу "The illustrated Mahabharata: the definitive guide to India's greatest epic".

Ранее стало известно, что от фракции "Слуга народа" Владимиру Зеленскому на его 43-летие подарили книгу "Украина – казацкое государство".