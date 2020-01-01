Зеленский недоволен выполнением оборонного заказа

В СНБО провели срочное совещание по приказу президента.

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен формированием и выполнением государственного оборонного заказа. В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны провел межведомственное совещание. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал недопустимым необоснованный пересмотр основных показателей оборонного заказа в течение года после его утверждения. Это возможно только при форс-мажорных обстоятельствах.

“Глава государства обеспокоен процессом формирования и выполнения государственного оборонного заказа по результатам прошлого года“, - заявил Данилов.

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Также он напомнил, что президент поручил подготовить к рассмотрению на заседании СНБО вопроса относительно развития авиастроительной отрасли одновременно с рассмотрением отчета о результатах проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса.

Относительно реформирования Государственного концерна “Укроборонпром“ еще раз подчеркиваю, что направления и задачи по его реформированию и развитию должны быть согласованы со Стратегией развития ОПК, - добавил Данилов.

Напомним, Кабинет министров поддержал проект Стратегии военной безопасности Украины, который призван заменить Военную доктрину.