Под Ровно разблокировали трассу "Киев-Чоп", сотни фур свободны

Дорожная "пробка" образовалась из-за плохой погоды.

Сотрудники ГСЧС в Ровенской области полностью разблокировали трассу международного значения "Киев-Чоп" от дорожной "пробки", в которую из-за метели попали несколько сотен грузовых автомобилей. Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

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Дорожная "пробка" из-за ухудшения погодных условий образовалась сегодня, 26 января, примерно в 09:00 возле села Вереснёвое. В нее попали несколько сотен грузовиков. На место происшествия немедленно выехали дежурные отделения спасателей на тяжелой технике.

При помощи тягачей спасатели освободили из снежной ловушки 15 фур, разблокировав тем самым движение по трассе "Киев-Чоп". На данный момент движение автомобильного транспорта полностью восстановлено. Сотрудники ГСЧС контролируют ситуацию.

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Ранее стало известно, что в Украину может вернуться 30-градусный мороз. Об этом рассказала глава отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. Она считает, что на фоне теплой погоды будут отдельные холодные периоды.