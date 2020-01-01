Насколько подорожали: В Украине начали действовать новые цены на вина

С 26 января вступило в силу постановление Кабмина о повышении цен на алкоголь.

С сегодняшнего дня, 26 января в Украине подорожало вино depositphotos.com/

Еще 13 января Кабмин утвердил новые минимальные розничные цены на вина в Украине. Спустя 10 дней, 26 января постановление о подорожании вступило в силу.

Читай также: В Крыму продают с молотка винзавод “Коктебель”

Об этом сообщил пресс-центр Государственной налоговой службы.

В частности, новая стоимость установлена для вин игристых и газированных, сброженных напитков, ароматизированных вин. Бутылка вина или шампанского, объемом 0,7-0,75 л, будет стоить минимум 109 грн.

Читай также: Какой алкоголь самый популярный среди украинцев

Также изменилась цена на вермуты и виноградные натуральные вина с растительными или ароматическими экстрактами. Стеклянная емкость 0,7-1 л обойдется в сумму от 49 грн.

Уточняется, что речь идет о напитках украинских производителей. Ранее литр вина в Украине продавали в среднем за 66,3 грн. В последний раз расценки на алкогольный напиток менялись в 2018 году.

Напомним, также мы писали, что из-за продажи “Массандры“ Украина инициирует новые санкции против РФ.

