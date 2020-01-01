ВНО-2021: Названы сроки регистрации и проведения

Министерство образования опубликовало календарь внешнего независимого оценивания в 2021 году.

Регистрация на ВНО пройдет в феврале depositphotos.com

Регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО) 2021 года начнется 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

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“Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 года начнется 1 февраля и продлится до 5 марта. Такой срок устанавливает календарный план подготовки и проведения ВНО-2021“, - говорится в сообщении.

До 30 апреля 2021 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

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Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику: 21 мая – химия, 24 мая – испанский, немецкий, французский языки, 25 мая – английский язык, 28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта), 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература, 4 июня – история Украины, 7 июня – физика, 10 июня – биология, 15 июня – география.

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

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Отмечается, что участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по пяти учебным предметам.

Напомним, на пробное ВНО записалось значительно меньше людей, чем ранее. МОН фиксирует резкий спад интереса к пробному тестированию.