Владимир Зеленский остается лидером списка.

Президентский рейтинг: За кого бы украинцы голосовали в январе EPA/UPG

В январе 2021 года большинство украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского. На втором и третьем месте расположились Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Свежий президентский рейтинг опубликован КМИС по итогам опроса.

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Так, за действующего президента в январе проголосовали бы 19,8% людей, которые определились с выбором, и 13,4% среди всех опрошенных.

На втором месте идет экс-глава государства Петр Порошенко. Среди всех его рейтинг составляет 10,6%, а среди определившихся – 15,7%. Затем идет Юлия Тимошенко с показателем в 8 и 11,8% соответственно. На четвертом месте, с небольшим отрывом, идет Юрий Бойко (7,4 и 11%).

Стоит отметить, что специалисты также предлагали украинцам рассмотреть несколько пар потенциальных кандидатов, которые могли бы пройти во второй тур.

Данные опроса КМИС

Так, в паре Порошенко и Зеленский 30,6% среди всех опрошенных поддержали бы нынешнего президента. Показатель Порошенко – 24,9%. Среди тех, кто определился с выбором, за Зеленского готовы отдать голоса 55,2%, а за экс-главу государства – 44,8%.

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В паре Бойко и Порошенко среди всех 33,9% проголосовали бы за первого кандидата, а 30,1% за второго. Среди определившихся показатель составляет 53% и 47% соответственно.

Опрос проводился 22 января по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки с вероятностью в 0,95 не превышает 3,1%.

Ранее сообщалось, что в Украине будут воспитывать культуру COVID-вакцинации из-за негативных показателей опросов.