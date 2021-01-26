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Президентский рейтинг: За кого бы украинцы голосовали в январе

Комментариев: 19
Владимир Зеленский остается лидером списка.
Президентский рейтинг: За кого бы украинцы голосовали в январе
Президентский рейтинг: За кого бы украинцы голосовали в январе
EPA/UPG

В январе 2021 года большинство украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского. На втором и третьем месте расположились Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Свежий президентский рейтинг опубликован КМИС по итогам опроса.

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Так, за действующего президента в январе проголосовали бы 19,8% людей, которые определились с выбором, и 13,4% среди всех опрошенных.

На втором месте идет экс-глава государства Петр Порошенко. Среди всех его рейтинг составляет 10,6%, а среди определившихся – 15,7%. Затем идет Юлия Тимошенко с показателем в 8 и 11,8% соответственно. На четвертом месте, с небольшим отрывом, идет Юрий Бойко (7,4 и 11%).

Стоит отметить, что специалисты также предлагали украинцам рассмотреть несколько пар потенциальных кандидатов, которые могли бы пройти во второй тур.

Данные опроса
Данные опроса
КМИС

Так, в паре Порошенко и Зеленский 30,6% среди всех опрошенных поддержали бы нынешнего президента. Показатель Порошенко – 24,9%. Среди тех, кто определился с выбором, за Зеленского готовы отдать голоса 55,2%, а за экс-главу государства – 44,8%.

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В паре Бойко и Порошенко среди всех 33,9% проголосовали бы за первого кандидата, а 30,1% за второго. Среди определившихся показатель составляет 53% и 47% соответственно.

Опрос проводился 22 января по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки с вероятностью в 0,95 не превышает 3,1%.

Ранее сообщалось, что в Украине будут воспитывать культуру COVID-вакцинации из-за негативных показателей опросов.

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Теги: выборы, опрос, президент, рейтинг, Владимир Зеленский
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Комментариев (19)
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shk67    26.01.2021, 14:52
Оценка:  +3
shk67
Как всегда выбирать не из кого. Одни уепки и дебилы.
Операторська    26.01.2021, 14:41
Оценка:  +6
Операторська
що ж це за народ такий, який готовий голосувати за Бойка, Медведчука, Шарія? тільки хохли і москворилі, і таких, на жаль, ще багато ...
qwsdcvnm    26.01.2021, 14:32
Оценка:  -29
qwsdcvnm
WTF2wtf, давай я тебе на презервативы денег дам. Размножение такого надо недопустить. Может кастрировать тебя ?
WTF2wtf    26.01.2021, 14:40
Оценка:  +7
WTF2wtf
Тупой фашист из раши,
вы здесь просто оккупанты и военные преступники ... и постоянным дебильным срачем не смыть уже крови и всех ваших преступлений на украинской земле
qwsdcvnm    26.01.2021, 14:23
Оценка:  -28
qwsdcvnm
Мудило рейтинг свой проeбал ))) Следующий президент Бойко.
WTF2wtf    26.01.2021, 14:27
Оценка:  +9
WTF2wtf
Нах ты пререлогинилось снова,
нацистское быдло запоребриковое?
qwsdcvnm    26.01.2021, 14:28
Оценка:  -28
qwsdcvnm
Обратись к психиатру. У тебя навязчивые идеи.
qwsdcvnm    26.01.2021, 14:29
Оценка:  -29
qwsdcvnm
Я не могу быть нацистом. Мой оплот партия союз комсомол. Попей от склероза.
WTF2wtf    26.01.2021, 14:32
Оценка:  +8
WTF2wtf
Упоротая шавка оккупантов и убийц из раши обязана быть дебилом ... оно не может или не хочет замечать своего нацистского срача постоянного в тупых попытках оправдывать преступления оккупантов из раши
Брюква_и_Клюква    26.01.2021, 14:37
Оценка:  +8
Брюква_и_Клюква
Не будет бойка президентом, мокша. Здесь феномен "какая разница" не сработает.
Woodbrother    26.01.2021, 13:32
Оценка:  +7
Woodbrother
Брехня 100%. Даже самые упоротые ЗЕ, среди моих знакомых уже во всю горлопанят - я за него не голосовал.
Woodbrother    26.01.2021, 13:58
Оценка:  +3
Woodbrother
А до этого ЗЕ-дурики такие деловые ходили - он все разрущит, жрать срать намазывать, победит коррупцию и всем халявы по сто мешков насыпет А теперь блин все иначе, просто наоборот
WTF2wtf    26.01.2021, 14:06
Оценка:  +8
WTF2wtf
пошли теперь топить за Бойко???
У Пети рейтинг особо не меняется
WTF2wtf    26.01.2021, 14:07
Оценка:  +7
WTF2wtf
хотя в этом рейтинге прилично подросший рейтинг Смешко показывают
qwsdcvnm    26.01.2021, 14:27
Оценка:  -29
qwsdcvnm
Тебе хоть талоны на обеды дают ? Если бы ты был умный, это уже бы заметили , и получал бы в долларах .
WTF2wtf    26.01.2021, 14:30
Оценка:  +6
WTF2wtf
Какого ты снова вылезло,
гнилое нацистское быдло военных преступников из раши????
Пайку бюджетную отрабатываешь, многостаночная гниль хyйло-путинская? ... "лавры" геббельсовской срани зарабатываешь?
alex-zol    26.01.2021, 13:27
Оценка:  -26
alex-zol
ахахаха вот это чес))))))
Жеральд    26.01.2021, 13:24
Оценка:  +5
Жеральд
вранье.порох на 1-ом месте
WTF2wtf    26.01.2021, 14:06
Оценка:  +6
WTF2wtf
не факт
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