Тепер офіційно: розробники ЖК Park Avenue розкрили деталі свого третього проекту “TRIIINITY“

Міжнародна девелоперська компанія SEVEN HILLS починає новий проект в центрі Києва – по вулиці Василя Тютюнника. ЖК “TRIIINITY“ – третій проект від засновників Park Avenue та Park Avenue VIP. Команда, яку підсилює нова Генеральна директорка Наталія Дівєєва, вже представили експертам ринку нерухомості свій проект, свій власний підхід до побудови довготривалих відносин з клієнтами та почали попередній продаж.

Будівництво житлового комплексу “TRIIINITY“ розпочалося в самісінькому середмісті столиці — на київському Печерську. Звідси – від перетину вулиць Василя Тютюнника та Івана Павла Другого – лічені хвилини до адміністративного центру міста. Безумовно, це найкращий варіант для того, хто бажає завжди перебувати у вирі ділового та культурного життя Києва.

Хоча за межами комплексу вирує життя столичного середмістя, на території “TRIIINITY“ панують справжні затишок і комфорт. Дві тераси загального користування, зона барбекю, літній кінотеатр - усе це на висотних поверхах, аби резиденти комплексу мали змогу насолоджуватись приголомшливим видом на центр міста.

У трьох будинках, з яких складається комплекс, буде усього 400 апартаментів преміум-рівня. В той же час дворівневий підземний паркінг розрахований на 600 паркувальних місць. Об’єкти комерційного призначення винесено на зовнішній бік комплексу, завдяки чому внутрішній простір стане виключно територією резидентів. “Роки успішної реалізації проектів на кшталт PARK AVENUE й PARK AVENUE VIP, а також вміння почути свого клієнта є запорукою втілення у житловому комплексі TRIIINITY саме тих властивостей і характеристик, яких очікують від нерухомості преміум-рівня. І засадою цього є стабільна і надійна робота“, — відзначає комерційний директор Владислав Максим’як.

Слід підкреслити, що всі обіцянки компанія завжди виконувала в строк, кожен етап будівництва комплексів PARK AVENUE і PARK AVENUE VIP був завершений в зазначені терміни. Проект TRIIINITY на цьому тлі не буде винятком, а стане черговим етапом в успішній історії надійного девелопера.

Відповідно до потреб часу, новий житловий комплекс поєднує в собі три невід’ємні складові – актуальний стиль, технології та природу. Відтак цифра “ІІІ“, на якій ґрунтується концепція, з’явилася цілком закономірно. Тут варто розповісти докладніше. Це третій проект компанії, що передбачає зведення трьох будинків з трьома домінуючими матеріалами в оздобленні: камінь, сиве дерево та рожеве золото. Саме ці матеріали є найліпшим вибором, аби акцентувати увагу на триєдності стилю, що втілений в елементах проекту.

Подвір’я, закрите від зовнішньої метушні міста, міститиме сучасні майданчики для дитячих ігор. Дорослим сподобаються зони для занять спортом і просто відпочинку. Тут-таки буде затишна кав’ярня. Кожен резидент зможе скористатися будь-якою з двох терас, які покликані збільшити функціональні властивості внутрішнього простору. Тут мешканці зможуть скористатися барбекю-майданчиком, літнім кінотеатром та ще одним майданчиком для відпочинку. Обидві тераси розташовані на верхніх поверхах, що дасть мешканцям будинку чудову можливість милуватися краєвидом центральної частини Києва. Окрім цього на даху з’явиться спеціальна зала, звідки відкривається мальовнича панорама столиці. Це приміщення якнайкраще підійде для організації ділових заходів та вечірок.

Проект “TRIIINITY“ вже стартував: усі дозвільні документи отримано, на території розпочалися роботи. “TRIIINITY“ — це не просто житловий комплекс. Це стиль життя, де понад усе ви, ваші почуття і ваш дім.