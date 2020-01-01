На Волыни автобус с детьми застрял в снежном сугробе

Спасатели вытащили транспортное средство. Показаны фото и видео с места происшествия.

Инцидент произошел в Волынской области. Там между селами Заячицы и Роговичи Локачинского района в сугробе застрял школьный автобус.

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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.

Уточняется, что внутри было 12 учащихся и двое сопровождающих взрослых. Детей развозили по школам в селе Козлов и пгт Локачи.

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На помощь выехало 4 спасателей 15-й пожарно-спасательной части поселка Локачи. Бойцы ГСЧС расчистили дорогу с помощью шанцевого инструмента. После этого отбуксировали автобус из снежной ловушки пожарной автоцистерной.

Добавим, что в западной части страны дорогу сковал гололед. На Волыни и Ровенщине предупредили о метелях и II-м, желтом уровне опасности из-за непогоды.

Автобус освободили dsns.gov.ua

Напомним, также ранее мы писали, что непогода оставила без света украинцев в 12 областях.

