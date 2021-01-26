70% украинцев думают, что дела в стране идут в неправильном направлении

Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии.

74,3% украинцев, считают, что дела в Украине движутся в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Только 10% украинцев уверены, что дела в Украине движутся в правильном направлении, а 15,7% не определились или отказались отвечать.

Меньше всего украинцев уверены в правильности курса на востоке страны (6,6%) и на Донбассе (4,6%). Там же больше всего уверены в неправильности развития ситуации в Украине (82,6% и 90,7% соответственно).

Больше всего украинцев уверены в правильности курса на юге (15,7%) и западе (12,9%) страны. В центральных районах страны 8,7% жителей считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении.

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Ранее стало известно, что если б в Украине в январе 2021 года состоялись президентские выборы, то 19,8% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского, 10,6% - за Петра Порошенко, а 8% - за Юлию Тимошенко.