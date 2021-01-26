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70% украинцев думают, что дела в стране идут в неправильном направлении

Комментариев: 11
Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

74,3% украинцев, считают, что дела в Украине движутся в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Только 10% украинцев уверены, что дела в Украине движутся в правильном направлении, а 15,7% не определились или отказались отвечать.

Меньше всего украинцев уверены в правильности курса на востоке страны (6,6%) и на Донбассе (4,6%). Там же больше всего уверены в неправильности развития ситуации в Украине (82,6% и 90,7% соответственно).

Больше всего украинцев уверены в правильности курса на юге (15,7%) и западе (12,9%) страны. В центральных районах страны 8,7% жителей считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении.

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Ранее стало известно, что если б в Украине в январе 2021 года состоялись президентские выборы, то 19,8% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского, 10,6% - за Петра Порошенко, а 8% - за Юлию Тимошенко. 

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Теги: Украина, украинцы, опрос
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Комментариев (11)
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Vixerunt    26.01.2021, 14:55
Оценка:  +4
Vixerunt
alex-zol--- русский у нас всё хорошо, не надо сюда ходить.
WTF2wtf    26.01.2021, 15:02
Оценка:  +1
WTF2wtf
на Донбассе тоже было все хорошо, но они пришли с танками и прочим говном из россии ... теперь там все плохо
alex-zol    26.01.2021, 14:47
Оценка:  -29
alex-zol
Майдан делает свое дело, радуйтесь, но дно еще не пробито))))) Байден вАМ ПОМОЖЕТ)))))
WTF2wtf    26.01.2021, 14:50
Оценка:  +6
WTF2wtf
Нах ты скачешь постоянно,
контуженое быдло оккупантов?
popnterrt    26.01.2021, 14:09
Оценка:  -27
popnterrt
Значит 25,7% дебилов до сих пор считают что направление правильное.Остаётся пожелать этим кретинам лишь одного:вымирать ещё быстрее.
Колишній-східняк    26.01.2021, 13:54
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Идите нах. Я вам ничего не должен.
Woodbrother    26.01.2021, 13:41
Оценка:  +1
Woodbrother
73% в 2019 проголосовали за развал и деградацию страны. А что сейчас изменилось ? Просто интересно
nfhvyt    26.01.2021, 13:47
Оценка:  -31
nfhvyt
за развал и деградацию страны проголосовали в 1991. 30 лет позора, развала и деградации под названием грёбаная незалежность.
Woodbrother    26.01.2021, 13:54
Оценка:  +4
Woodbrother
Это ваша вонючая на россия разваливалась и деградировала все 30 лет. Про Украину такого сказать нельзя. Мы весьма гармонично влились в мировой рынок.
nfhvyt    26.01.2021, 14:13
Оценка:  -28
nfhvyt
На счёт "влились" это ты правильно заметил, теперь Украина это ведро помоев, за то европейских .... почти )))
WTF2wtf    26.01.2021, 14:26
Оценка:  +8
WTF2wtf
Boxerogos-Антибес,
тебе только нахyй скакать,
вечноскачущее антиукраинское быдло-говномет оккупантов из раши ... штатное вражеское дерьмо с сотнями рабочих аккаунтов
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