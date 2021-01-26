Жителям Крыма и ОРДЛО предоставят виртуальный мобильный номер

Система позволит жителям захваченных территорий пользоваться украинскими онлайн-услугами.

Кабинет министров разрабатывает проект, который позволит жителям оккупированного Донбасса и Крыма пользоваться мобильными номерами украинских операторов. Проект будет реализован посредством виртуальных сим-карт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читай также: В МИД сообщили, когда может быть принята стратегия деоккупации Крыма

Сообщается, что жители оккупированных территорий смогут пользоваться украинским номером для осуществления звонков и SMS-переписки, если смартфон будет подключен к любому мобильному интернету или Wi-Fi.

В министерстве подчеркивают, что в результате временной оккупации на этих территориях невозможна работа украинских мобильных операторов. Отметим, на сегодня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей из украинских компаний работает только связь от Vodafone.

Читай также: Украина попросила Швецию помочь деоккупировать Крым

В связи с этим местные жители лишены доступа к государственным сервисам и электронным услугам, которые предоставляются по мобильному номеру заявителя.

Одним из возможных вариантов решения этой проблемы является виртуальный мобильный номер – без наличия физической SIM-карты. Министерство реинтеграции просит операторов запустить специальный тариф для украинцев в оккупации.

В ведомстве рассчитывают, что виртуальный мобильный номер создаст дополнительные возможности для реинтеграции крымчан и жителей ОРДЛО.

Напомним, Украина не будет использовать термин “коллаборант“. При деоккупации Крыма и Донбасса важно не подвести под такой статус обычных жителей.