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Жителям Крыма и ОРДЛО предоставят виртуальный мобильный номер

Комментариев: 3
Система позволит жителям захваченных территорий пользоваться украинскими онлайн-услугами.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Кабинет министров разрабатывает проект, который позволит жителям оккупированного Донбасса и Крыма пользоваться мобильными номерами украинских операторов. Проект будет реализован посредством виртуальных сим-карт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Сообщается, что жители оккупированных территорий смогут пользоваться украинским номером для осуществления звонков и SMS-переписки, если смартфон будет подключен к любому мобильному интернету или Wi-Fi.

В министерстве подчеркивают, что в результате временной оккупации на этих территориях невозможна работа украинских мобильных операторов. Отметим, на сегодня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей из украинских компаний работает только связь от Vodafone.

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В связи с этим местные жители лишены доступа к государственным сервисам и электронным услугам, которые предоставляются по мобильному номеру заявителя.

Одним из возможных вариантов решения этой проблемы является виртуальный мобильный номер – без наличия физической SIM-карты. Министерство реинтеграции просит операторов запустить специальный тариф для украинцев в оккупации.

В ведомстве рассчитывают, что виртуальный мобильный номер создаст дополнительные возможности для реинтеграции крымчан и жителей ОРДЛО.

Напомним, Украина не будет использовать термин “коллаборант“. При деоккупации Крыма и Донбасса важно не подвести под такой статус обычных жителей.

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Теги: Крым, ОРДЛО, деоккупация Донбасса, МинВОТ
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Комментариев (3)
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navigator2    26.01.2021, 14:26
Оценка:  0
navigator2
а навіщо??? вони розбудовують комунізм а ми їм будемо тільки заважати
WTF2wtf    26.01.2021, 14:45
Оценка:  +5
WTF2wtf
местные ничего не решают на оккупированной территории ...
WTF2wtf    26.01.2021, 14:07
Оценка:  +8
WTF2wtf
Ого как ... теперь так можно?
прикол
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