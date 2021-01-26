За Добкина в предвыборном ролике агитирует Кернес

Бывший мэр Харькова тоже хочет поучаствовать в повторных выборах.

В связи с кончиной избранного мэром Харькова Геннадия Кернеса город ждут повторные выборы. На место городского головы, в частности, намерен претендовать Михаил Добкин, который уже занимал этот пост в прошлом. При этом политик снял предвыборный ролик, героем котрого, помимо себя, сделал Кернеса.

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Об этом стало известно из публикации в Телеграме, куда выложил видео Добкин.

Кандидат позирует на переднем плане в деловом костюме с галстуком. В то же время на заднем фоне мелькают кадры с городскими достопримечательностями и покойным Геннадием Кернесом. Также за кадром звучит голос усопшего мэра, фразы вырезаны из его интервью.

Вместе с горожанами мы достигли высоких результатов. Мы все любим Харьков, это наш родной город, поэтому мы будем защищать его всегда и везде, - произносит Кернес.

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Кроме того, в озвучке вставлен комментарий Геннадия Кернеса, где он говорит, что Добкин – хороший менеджер и управленец. А в конце Михаил Добкин решил “дожать” электорат текстовым сообщением: “Мы должны продолжить начатое вместе!”.

Также в отдельном посте кандидат в мэры Харькова написал, что они с Кернесом через многое успели пройти и вместе многое сделали.

О многом хочется написать и рассказать. Обязательно это сделаю, но позже. А сегодня оставлю этот ролик здесь и вместе с вами просто буду смотреть и слушать, - отметил политик.

Напомним, ранее мы писали, что Добкин назвал факторы, которые повлияют на выборы мэра Харькова.

