Украина назвала условие для начала новых отношений с Россией

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Начало новых отношений между Украиной и Россией возможно только после того, когда последний российский солдат покинет временно оккупированную украинскую территорию. Об этом в Facebook заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читай также: СНБО призвал создать "мощную территориальную оборону"

Кроме того, начало новых отношений между странами возможно только тогда, когда Украине выдадут военных преступников и государственных изменников, а также накажут лиц, виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны.

"Мы вас сюда не звали", - сказал Данилов.

Читай также: СНБО заявил об угрозе национальной безопасности Украины

Между тем, Россия продолжает вести себя как государство-агрессор. Госдума России осудила политику Украины в отношении использования украинского языка в сфере услуг.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предложил усилить давление на Россию, если она откажется от выполнения взятых на себя обязательств в рамках нормандского формата.