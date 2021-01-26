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Украина назвала условие для начала новых отношений с Россией

Комментариев: 5
Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов
Алексей Данилов
facebook.com/danilov.oleksiy/

Начало новых отношений между Украиной и Россией возможно только после того, когда последний российский солдат покинет временно оккупированную украинскую территорию. Об этом в Facebook заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Кроме того, начало новых отношений между странами возможно только тогда, когда Украине выдадут военных преступников и государственных изменников, а также накажут лиц, виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны.

"Мы вас сюда не звали", - сказал Данилов.

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Между тем, Россия продолжает вести себя как государство-агрессор. Госдума России осудила политику Украины в отношении использования украинского языка в сфере услуг.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предложил усилить давление на Россию, если она откажется от выполнения взятых на себя обязательств в рамках нормандского формата.

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Теги: Украина, Россия, Алексей Данилов, СНБО
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Комментариев (5)
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Vixerunt    26.01.2021, 14:57
Оценка:  +1
Vixerunt
popnterrt--- тут не будет ничего про_росийского. Тебе ватник лучше с этим смириться и не ходить по чужим землям.
popnterrt    26.01.2021, 14:41
Оценка:  -26
popnterrt
Лучше пусть наша власть навсегда покинет свои посты,а заодно и территорию Украины.
WTF2wtf    26.01.2021, 14:44
Оценка:  +8
WTF2wtf
Не забудь,
что путинское оккупационное говно должно нахyй свалить с Донбасса и Крыма назад в рашу и остаить нас в покое ...
Vixerunt    26.01.2021, 14:29
Оценка:  +8
Vixerunt
Какие могут быть отношения с варварами и убийцами. Забором от них отгородиться и делов то.
navigator2    26.01.2021, 14:25
Оценка:  +7
navigator2
срасія йде на х...й от і всі "відношення"
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