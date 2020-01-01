Украина получит китайскую COVID-вакцину через 3-4 недели, – Шмыгаль

Первая партия будет содержать 700 тыс доз препарата.

Украина получит китайскую COVID-вакцину производства компании Sinovac Biotech через 3-4 недели. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде.

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По словам главы Кабмина, COVID-вакцина Sinovac на прошедшей неделе была одобрена в Бразилии. В этой стране проводились испытания препарата.

“Ориентировочно, через три, максимум четыре недели ожидаем первую партию…“, – заявил премьер.

Он также отметил, что сначала в Украину будет доставлено 700 тыс доз китайской вакцины. Всего будет куплено 1,9 млн доз. На препарат планируется потратить 964 млн грн.

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Помимо китайской вакцины Украина также рассчитывает на поставки 8-16 млн доз по программе COVAX. Окончательно решение о включении страны в первую волну распределения будет принято до 1 февраля. Если ответ будет позитивный, то в феврале Украине будет передано 100-200 тыс доз препарата BioTech и Pfizer, рассказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что украинцы доверяют китайской вакцине в два раза меньше, чем российской.