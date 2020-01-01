Бывший мэр Ирпеня пойдёт под суд

Городской голова обвиняется в служебной халатности с тяжкими последствиями.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего городского головы города Ирпень. Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины, бывший мэр обвиняется в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия.

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Расследованием установлено, что в июле 2017 года городской голова Ирпеня согласовал и подписал акты приемки выполненных строительных работ по капитальному ремонту дороги на одной из улиц города. В результате этого подрядчику были перечислены бюджетные средства в сумме более 2,7 млн грн за работу, которая фактически не была выполнена.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным отделом Ирпенского отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.

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