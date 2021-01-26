Сколько получил Зеленский на посту президента за 2020 год: Названа сумма

По нынешнему курсу, годовой оклад гаранта составил около 10 тыс. долл.

За минувший, 2020-й год, Владимир Зеленский заработал в целом 336 тыс. гривен.

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Об этом сообщили “Українські новини“ со ссылкой на данные Госуправления делами.

Сумма состоит из ежемесячных окладов в размере 28 тыс. грн. Больше никаких надбавок или премий президент себе не выписывал.

Также указано, что 65 520 грн. глава государства отдал на налоги и сборы. Таким образом, он получил на руки чистыми 270 480 грн. зарплаты за год. По среднему курсу, это порядка 10 тыс. долл.

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Добавим, что в 2019 году Зеленский получил 208,7 тыс. грн. При этом некоторые его подчиненные заработали даже больше. Например, у экс-главы ОП Андрея Богдана за год вышла сумма в 218,7 тыс. грн. Гарант в 2019-м также отказался от традиционной 13-й зарплаты.

Напомним, ранее мы писали, что СМИ узнали, что “слуги” подарили Зеленскому на день рождения.

