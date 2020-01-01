Закарпатье затопило: Машины "плавали" по дорогам

Очевидцы опубликовали в Сети видео с последствиями непогоды.

Закарпатье затопило. Из-за большого количества осадков пострадали более 30 домов. Но больше всех пострадал Ужгород. В самом городе машины “плавали“ по дорогам. Подробности передает пресс-служба ГСЧС, а также очевидцы в соцсетях.

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Так, в сообщении спасателей указывается, что регион затопило из-за осадков и недостаточной пропускной способности ливневых каналов. Последнее было вызвано захламленностью водоотводных коммуникаций.

Из-за непогоды было подтоплено много домов. В Ужгородском районе спасатели откачали 80 м3 из двух домохозяйств, в селе Оноковцы было откачано 70 м3 из домохозяйства. В самом Ужгороде сотрудники ГСЧС откачали более 1,4 тыс м3. Там пострадали 30 домохозяйств, 7 из которых являются подвалами жилых домов.

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Для борьбы с затоплениями спасатели задействовали 4 единицы техники.

В течении прошедшего дня горожане активно делились в соцсетях роликами с затопленными улицами. Они также предупреждали друг друга о проблемных участках дорог, где автомобильное движение может быть затруднено.

Ранее сообщалось, что на Волыни автобус с детьми застрял в снежном сугробе.