Рада решила срочно повысить штрафы за пожарные нарушения

После харьковского пожара нардепы приняли в первом чтении законопроект о повышение штрафов.

Верховная Рада намерена повысить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Соответствующий законопроект №4157 народные депутаты приняли за основу на заседании 26 января.

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Как следует из текста законопроекта, опубликованного на сайте парламента, штрафовать будут за нарушение установленных законодательством требований техногенной и пожарной безопасности, в частности, использование противопожарной, аварийно-спасательной и другой специальной техники и средств пожаротушения не по назначению.

Закон предлагает штраф для граждан в размере от 30 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов (510-1700 грн) и для должностных лиц, а также физических лиц-предпринимателей - от 50 до 200 минимумов (850-3400 грн).

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Сейчас штраф для граждан составляет от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

За хозяйственную деятельность без декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности бизнес хотят штрафовать на сумму от 150 до 200 минимумов (2550-3400 грн), что вдвое выше действующих штрафов.

Заведомо неправдивый вызов аварийно-спасательного формирования, полиции, экстренной медицинской помощи грозит штрафом от 200 до 600 минимумов (3400-10200 грн), вместо штрафа от 51 до 119 грн.

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Кроме того, невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц в сфере техногенной и пожарной безопасности, или создание препятствий для их деятельности планируют наказывать штрафом для граждан от 60 до 200 минимумов (1020-3400 грн) и для должностных лиц и ФОП - от 100 до 500 минимумов (1700-8500 грн).

Сейчас штраф для граждан составляет от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

Напомним, на прошлой неделе во время пожара в подпольном доме престарелых в Харькове погибли 15 человек. Через несколько дней в больнице скончался еще один пострадавший.