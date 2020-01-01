"Дию" обновят: Названы сервисы, которые добавят в приложение

Появятся возможность получить административные и строительные услуги, а также электронную подпись.

В апреле “Дию“ обновят. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал сервисы, которые добавят в приложение.

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По словам политика, украинцы смогут с легкостью получить электронную подпись с помощью сервиса “Дия ID“. Таким образом, появится возможность ставить подпись на документах, а также получать финансовые и админуслуги, с помощью телефона.

Кроме того, граждане смогут менять место регистрации онлайн, отменять или регистрировать место жительства. Считается, что после апрельского обновления приложения станет доступна услуга по информированию о начале строительства и ввода в эксплуатацию объектов. Последнее касается класса СС3 и СС2.

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Министр добавил, что станет доступна и автоматическая регистрация бизнеса. Речь идет о регистрации ФОП без вмешательства регулятора. Еще будет введет в работу электронный больничный и некоторые налоговые онлайн-услуги.

Ранее сообщалось, что Украина получит китайскую COVID-вакцину через 3-4 недели.