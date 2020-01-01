Адвокат Кривопуст: люди недовольны не карантином, а нелогичностью принимаемых решений

Людей возмущает нелогичность и несправедливость принимаемых решений, а не политика карантина – заявил в интервью изданию “EUobserver“ член Международного союза адвокатов (UIA), юрист и адвокат Константин Кривопуст. Об этом сообщают Украинские Новости.

По словам эксперта, привилегии при вакцинации, дискриминация отдельных групп, экономическая незащищенность бизнеса и наемных работников, непрозрачное расходование публичных средств, усиление полицейских функций государства, – это вопросы, которые вызывают наибольшие противоречия и требуют скорейшего урегулирования. После окончания нынешнего локдауна, должно последовать серьезное осмысление изменений норм конституционного, гражданского, хозяйственного и криминального права. Юрист и политики должны будут закрепить права гражданина на доступ к средствам индивидуальной защиты и вакцинации, а также дать дополнительные гарантии всеобщего доступа к сети Интернет, поскольку он становится неотъемлемой технологией обучения, досуга, работы, получения услуг.

В самое ближайшее время юристам и политикам придется искать ответы на вопросы о правомерности применения технологий дистанционного скрининга, использования данных операторов сотовой связи и пользовательской информации из соцсетей для проведения санитарно-эпидемиологических расследований, обязанностях корпораций в период пандемий, мер в отношении антиковидников и пр. Все это должно быть формализовано, чтобы избежать правового произвола. Многие страны сегодня вынуждены искать новый баланс между демократией и безопасностью, интересами государства и гражданина, прозрачностью и контролем - считает Константин Кривопуст.

Эпидемия завершится тогда, когда будут осмыслены все угрозы, сформулированы новые нормы и все начнут их придерживаться – заявил Константин Кривопуст и добавил, что европейской правовой традиции будет соответствовать такой подход, при котором юридическими нормами станут новые права, а не только обязанности.