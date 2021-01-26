Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинский провайдер помогал ФСБ в информационной войне

Комментариев: 4
Провайдер помогал оккупантам технически и информационно, в том числе "сливая" данные проукраинских жителей Крыма .
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Правоохранители направили в суд обвинительное заключение в отношении юриста одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров. Как сообщает Офис Генерального прокурора, фигуранта обвиняют в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

Читай также: Директор предприятия в Крыму снабжал оккупантов топливом – прокуратура

По данным следствия, в сговор с гражданином РФ вступили владелец и юрист украинской компании, которая предоставляет спектр IT-услуг для крупных корпоративных клиентов, государственных структур, провайдеров и операторов телекоммуникаций, малого и среднего бизнеса и физических лиц.

Вместе они подключили телекоммуникационные сети указанного юридического лица к Системе оперативно-розыскных мероприятий, которая осуществляет мониторинг и хранение конфиденциальных данных пользователей на территории полуострова Крым в интересах ФСБ страны-оккупанта.

Читай также: Житель Волыни добровольно помогал иностранным спецслужбам

Также IT-компания предоставила доступ к сети аппаратно-программного комплекса “Ревизор“, который предназначен для блокировки доступа к информационным ресурсам, контенту и сайтам, перечень которых определен “Роскомнадзором“, в том числе официальных государственных информационных ресурсов Украины.

Размещение указанного оборудования для проведения оперативно-розыскных мероприятий и сохранения на нем информации позволяет РФ и отдельным подразделениям ФСБ РФ и их представителям получить доступ к содержанию общения абонентов, находящихся на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополе, сведений об их местонахождении, объеме полученных услуг.

Читай также: В России украинского офицера обвинили в госизмене

Данная информация используется спецслужбами для выявления и преследования лиц, которые не согласны с изменением границ территории Украины и оккупацией Крыма, а также для противодействия законной деятельности правоохранительных и других государственных органов на территории Украины.

Также указанные действия способствовали блокированию на территории полуострова Крым возможности получения гражданами Украины объективной информации о ситуации в Украине и сведений, которые необходимы для защиты их прав и свобод в условиях оккупации.

Читай также: Военный моряк получил приговор за шпионаж в пользу РФ

Материалы по владельцу компании, который предоставлял иностранной организации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, выделены в отдельное производство, досудебное расследование приостановлено в связи с розыском подозреваемого. Обвинительный акт в отношении еще одного соучастника направлен в суд в июне 2020 года.

Напомним, житель Кропивницкого работал на ФСБ и передавал России данные о ВСУ. Мужчина привлек в схему родственницу и еще одного горожанина, рассказали в СБУ.

Поделись:
Теги: государственная измена, аннексия Крыма, Россия, ФСБ, провайдер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
freedom7777    26.01.2021, 16:48
Оценка:  0
freedom7777
Все прекрасно понимают что настали голодные времена ) . СЕйчас бравые ребята СБУ будут открывать те
преступления , кто платить не хочет.
Woodbrother    26.01.2021, 15:50
Оценка:  +6
Woodbrother
Шлепните урода по закону военного времени.
БЕЗУМЕЦ+    26.01.2021, 15:30
Оценка:  +8
БЕЗУМЕЦ+
А что за провайдер. Кто знает. ВОЛЯ?
Брюква_и_Клюква    26.01.2021, 16:45
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Не "Воля". Знающие люди говорят, что это Wnet
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь