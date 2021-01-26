Украинский провайдер помогал ФСБ в информационной войне

Провайдер помогал оккупантам технически и информационно, в том числе "сливая" данные проукраинских жителей Крыма .

Правоохранители направили в суд обвинительное заключение в отношении юриста одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров. Как сообщает Офис Генерального прокурора, фигуранта обвиняют в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

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По данным следствия, в сговор с гражданином РФ вступили владелец и юрист украинской компании, которая предоставляет спектр IT-услуг для крупных корпоративных клиентов, государственных структур, провайдеров и операторов телекоммуникаций, малого и среднего бизнеса и физических лиц.

Вместе они подключили телекоммуникационные сети указанного юридического лица к Системе оперативно-розыскных мероприятий, которая осуществляет мониторинг и хранение конфиденциальных данных пользователей на территории полуострова Крым в интересах ФСБ страны-оккупанта.

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Также IT-компания предоставила доступ к сети аппаратно-программного комплекса “Ревизор“, который предназначен для блокировки доступа к информационным ресурсам, контенту и сайтам, перечень которых определен “Роскомнадзором“, в том числе официальных государственных информационных ресурсов Украины.

Размещение указанного оборудования для проведения оперативно-розыскных мероприятий и сохранения на нем информации позволяет РФ и отдельным подразделениям ФСБ РФ и их представителям получить доступ к содержанию общения абонентов, находящихся на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополе, сведений об их местонахождении, объеме полученных услуг.

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Данная информация используется спецслужбами для выявления и преследования лиц, которые не согласны с изменением границ территории Украины и оккупацией Крыма, а также для противодействия законной деятельности правоохранительных и других государственных органов на территории Украины.

Также указанные действия способствовали блокированию на территории полуострова Крым возможности получения гражданами Украины объективной информации о ситуации в Украине и сведений, которые необходимы для защиты их прав и свобод в условиях оккупации.

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Материалы по владельцу компании, который предоставлял иностранной организации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, выделены в отдельное производство, досудебное расследование приостановлено в связи с розыском подозреваемого. Обвинительный акт в отношении еще одного соучастника направлен в суд в июне 2020 года.

Напомним, житель Кропивницкого работал на ФСБ и передавал России данные о ВСУ. Мужчина привлек в схему родственницу и еще одного горожанина, рассказали в СБУ.