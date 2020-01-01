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Житель Запорожья за деньги "минировал" здания за границей и в Украине

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Мужчина предлагал свои "услуги" в социальной сети.
Житель Запорожья за деньги "минировал" здания за границей и в Украине
Житель Запорожья за деньги "минировал" здания за границей и в Украине
СБУ

Сотрудники СБУ задержали жителя Запорожья. Мужчина за деньги “минировал“ здания государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры. “Работал“ обвиняемый как в Украине, так и за границей. Подробности передает пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, мужчина создал в запрещенной социальной сети группу. В ней он принимал заказы на анонимное минирование различных объектов.

Так, обвиняемый регулярно сообщал о якобы наличии взрывчатки в школах, вузах, вокзалах, атомных станциях и общественных местах. Информацию мужчина отсылал на почту СБУ.

Фото с места задержания
Фото с места задержания
СБУ

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“Анонимный террорист“ успел заявить о ложном минировании более 200 раз. Его задержали в Запорожье по месту проживания. Во время обысков были изъяты компьютеры и телефоны, содержащие доказательства незаконных действий.

Мужчине уже сообщили о подозрении. В данный момент он находится под домашним арестом, но ему угрожает тюремное заключение на срок от 4 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Ирпеня пойдет под суд.

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Теги: СБУ, минирование, деньги, социальная сеть, Украина
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