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РФ перебросила в ООС новое оборудование для артиллерии, - Минобороны

Комментариев: 2
На оккупированную территорию Украины завезли автоматизированные звукометрические комплексы.
Михаил Шаравара
Михаил Шаравара
Скриншот из видео

Командование оккупационных войск упражняется на Донбассе и Луганщине в боевой стрельбе. В связи с этим туда из РФ завезли новое оборудование для артиллерийской разведки.

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Об этом рассказал спикер Минобороны Михаил Шаравара во время брифинга 26 января.

По его словам, оккупанты сосредоточились на повышении боеспособности артиллерийских подразделений. У них сейчас проходят тренировки, в частности, по управлению огнем в артиллерийских и минометных батареях.

Для организации занятий по стрельбе на полигоны временно неподконтрольных частей Луганской и Донецкой областей вывели отдельные подразделения гаубичных, пушечных и реактивных артиллерийских дивизионов, - сообщил Шаравара.

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Представитель Минобороны уточнил, что в этих целях из России через неконтролированные участки границы в ООС завезли автоматизированные комплексы артиллерийской разведки. Оборудование будет задействовано боевиками для укрепления боеспособности артиллерии оперативной группы оккупационных войск.

Напомним, ранее мы писали, что в ходе спецоперации СБУ задержан лазутчик “ЛНР“.

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Теги: Минобороны, оккупанты, оборудование, техника, артиллерия, Донбасс, ООС, РФ, видео
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Комментариев (2)
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Жеральд    26.01.2021, 16:31
Оценка:  +1
Жеральд
Если знает командование Украины что,где , как и кем завезено на нашу территорию чужая военная техника...
Жеральд    26.01.2021, 16:30
Оценка:  +2
Жеральд
И почему они еще до сих пор не уничтожены?
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