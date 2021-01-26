Рада одобрила закон о всеукраинском референдуме

За закон проголосовали 255 нардепов.

Сегодня, 26 января, народные депутаты Верховной Рады одобрили законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум. Об этом свидетельствуют данные парламента. За него проголосовали 255 нардепов.

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Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины, вопросы общегосударственного значения, изменения территории Украины, о прекращении действия закона или отдельных его положений.

На референдум нельзя выносить вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды. Также нельзя выносить на референдум вопросы налогов, бюджета и амнистии.

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На всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос. Предусмотрена возможность проведения референдума при помощи электронного голосования.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект №3612 в июне 2020 года.