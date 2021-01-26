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Рада одобрила закон о всеукраинском референдуме

Комментариев: 2
За закон проголосовали 255 нардепов.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Сегодня, 26 января, народные депутаты Верховной Рады одобрили законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум. Об этом свидетельствуют данные парламента. За него проголосовали 255 нардепов.

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Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины, вопросы общегосударственного значения, изменения территории Украины, о прекращении действия закона или отдельных его положений.

На референдум нельзя выносить вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды. Также нельзя выносить на референдум вопросы налогов, бюджета и амнистии.

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На всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос. Предусмотрена возможность проведения референдума при помощи электронного голосования. 

Напомним, Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект №3612 в июне 2020 года.

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Теги: Верховная Рада, референдум, законопроект, закон
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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    26.01.2021, 16:48
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Зеленые кремлевские мудаки собрались менять Раздел І. Видимо, по указке Xyйла хотят убрать первую статью.
Woodbrother    26.01.2021, 16:29
Оценка:  +2
Woodbrother
Теперь через этот закон нагнут всю страну под олигарха Коломойского. Это просто чудо
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