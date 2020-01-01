Киевские полицейские пять лет выписывали себе липовые зарплаты

Зарплаты выписывались на подставных лиц, не работавших в МВД, а деньги присваивались.

ГБР завершило досудебное расследование в отношении главного бухгалтера Управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета ГУ Нацполиции в Киевской области. Как сообщает пресс-служба Госбюро расследований, она обвиняется в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия.

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Досудебным расследованием установлено, что работники указанного управления, действуя умышленно по предварительному сговору с оперуполномоченным этого же управления, используя поддельные документы, открыли зарплатные карточные счета в одном из банков на 24 подставных лиц, не состоящих в трудовых отношениях с министерством.

В период 2009-2014 годов при начислении и выплате заработной платы всему личному составу подразделений аппарата указанные работники подавали в банк поддельные платежные ведомости на выплату заработной платы подставным лицам, перечисляя денежные средства на их и собственные карточные счета.

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Из-за служебной халатности начальница на протяжении длительного времени не осуществляла контроль за деятельностью подчиненных работников по вопросам начисления и выплаты заработной платы. Она принимала к исполнению поддельные платежные ведомости, бесконтрольно согласовала и подписывала их, заверяя печатью, организовала их поступления в письменном и электронном виде для выполнения в банк.

Как следствие, это повлекло необоснованную выплату заработной платы лицам, которые не имели на это право. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму 4 629 347,08 гривен.

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В случае доказательства вины чиновнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Относительно вышеупомянутых работников обвинительные акты были направлены в суд раньше.

Напомним, главбух киевского вуза присвоила 3 млн грн. Она несколько лет присваивала деньги студентов.