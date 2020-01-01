Пожар в Харькове: установили личности всех погибших

Погибли девять женщин и шесть мужчин.

На данный момент полиция установила личности всех 15 человек, которые погибли во время пожара в частном доме престарелых "Золотое время" в Харькове. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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В частности, в пожаре погибли девять женщин в возрасте от 67 до 85 лет, а также шесть мужчин в возрасте от 71 до 91 года.

Тела погибших людей родственникам для похорон ещё не передали, так как продолжаются судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, днем 21 января в Харькове загорелся частный дом престарелых "Золотое время". Во время тушения пожара бойцы ГСЧС сумели спасти только 5 человек. 15 человек погибли. Через несколько дней умер один из спасенных людей. Утверждается, что его смерть не связана с пожаром.

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Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что проверяются версии о том, что пожар в доме престарелых начался из-за поджога, неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами, или из-за замыкания электросети.