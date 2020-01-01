В Измаиле подросток устроил стрельбу на детской площадке
В Одесской области полицейские объявили подозрение 14-летнему измаильцу, который устроил стрельбу на детской площадке. Как сообщает пресс-служба МВД, вследствие хулиганских действий пострадали двое подростков 13-ти и 14-ти лет.
Читай также: Стрельба в центре Львова: Охранник “Рождественской ярмарки“ ранен
Событие произошло 24 января около 16:00 часов. Подозреваемый пришел на детскую площадку со своим 15-летним приятелем и начал безосновательно цепляться к двум мальчикам, которые занимались спортом. Во время спора он совершил в сторону несовершеннолетних несколько выстрелов из пневматического оружия и скрылся вместе с товарищем.
Пострадавшие рассказали о происшествии матерям, а те обратились в полицию. Во время допроса несовершеннолетние рассказали, что металлические шарики, которыми стрелял преступник, попали им в руки, ноги и спину, однако за медицинской помощью они не обращались.
Для всестороннего и объективного изучения обстоятельств происшествия следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, какие именно повреждения получили несовершеннолетние и степень их тяжести.
Читай также: Под Одессой муж застрелил жену и застрелился сам
Подозреваемого и его старшего товарища полицейские нашли на одной из улиц города. В ходе следствия выяснилось, что именно 15-летний подросток приобрел через интернет оружие, из которого стрелял его приятель.
Сейчас действия несовершеннолетнего стрелка квалифицировали как хулиганство согласно ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Пистолет у парня изъяли и направили на экспертное исследование. Правовую оценку действий другого участника дадут после выяснения всех обстоятельств происшествия.
Следствие продолжается.
Напомним, на Ровенщине обстреляли дом предпринимательницы. Полиция возбудила дело.