В Измаиле подросток устроил стрельбу на детской площадке

Пострадали двое мальчиков 13 и 14 лет.

В Одесской области полицейские объявили подозрение 14-летнему измаильцу, который устроил стрельбу на детской площадке. Как сообщает пресс-служба МВД, вследствие хулиганских действий пострадали двое подростков 13-ти и 14-ти лет.

Читай также: Стрельба в центре Львова: Охранник “Рождественской ярмарки“ ранен

Событие произошло 24 января около 16:00 часов. Подозреваемый пришел на детскую площадку со своим 15-летним приятелем и начал безосновательно цепляться к двум мальчикам, которые занимались спортом. Во время спора он совершил в сторону несовершеннолетних несколько выстрелов из пневматического оружия и скрылся вместе с товарищем.

Пострадавшие рассказали о происшествии матерям, а те обратились в полицию. Во время допроса несовершеннолетние рассказали, что металлические шарики, которыми стрелял преступник, попали им в руки, ноги и спину, однако за медицинской помощью они не обращались.

Для всестороннего и объективного изучения обстоятельств происшествия следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, какие именно повреждения получили несовершеннолетние и степень их тяжести.

Читай также: Под Одессой муж застрелил жену и застрелился сам

Подозреваемого и его старшего товарища полицейские нашли на одной из улиц города. В ходе следствия выяснилось, что именно 15-летний подросток приобрел через интернет оружие, из которого стрелял его приятель.

Сейчас действия несовершеннолетнего стрелка квалифицировали как хулиганство согласно ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Пистолет у парня изъяли и направили на экспертное исследование. Правовую оценку действий другого участника дадут после выяснения всех обстоятельств происшествия.

Следствие продолжается.

Напомним, на Ровенщине обстреляли дом предпринимательницы. Полиция возбудила дело.